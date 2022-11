Fussball WM: Pussy Riot protestiert auf der WM Tribüne gegen Unterdrückung im Iran

Katar : Pussy Riot protestiert bei WM auf Tribüne für Frauen im Iran

via REUTERS

via REUTERS

Mitglieder der russischen Punk-Gruppe Pussy Riot protestierten an der Fussball WM auf der Tribüne gegen die Unterdrückung der Proteste im Iran.

Am Dienstag führte die Punk-Gruppe eine Protestaktion an der Fussball-WM durch.

Aktivistinnen der russischen Punk-Gruppe Pussy Riot haben bei der Fussball-WM in Katar auf der Tribüne bei der Partie zwischen dem Iran und der USA gegen die Unterdrückung im Iran protestiert . Sie trugen am Dienstagabend auf der Tribüne T-Shirts mit der Aufschrift «Woman Life Freedom» und dem Logo des iranischen Fussballverbands. Einige von ihnen hatten zudem bunte Sturmhauben auf dem Kopf.

Auch mehrere Pussy Riot Aktionen in der Schweiz

Das ist nicht die erste Protestaktion an dieser WM. Am Montag hatte der italienische Aktivist Mario Ferri für Aufsehen gesorgt, als er bei der Partie zwischen Portugal und Uruguay mit einer Regenbogen-Fahne und mehreren Botschaften auf dem T-Shirt aufs Spielfeld gelaufen war. Eigenen Angaben zufolge ist er nicht in Gewahrsam.