Zürich: Pussy Riot urinieren am Theater Spektakel auf Putin-Portrait

Am Sonntagabend trat das Punk-Kollektiv Pussy Riot am Theater Spektakel auf.

Seit Donnerstag bietet das Zürcher Theater Spektakel auf der Landiwiese der internationalen Kunst- und Performance-Szene eine Bühne – nun schon zum 43. Mal. Am Sonntag hatte auch das feministische Punk-Kollektiv Pussy Riot einen Auftritt. Die Frauen fallen seit Jahren mit aufsehenerregenden Aktionen gegen das Regime Putins auf und wurden immer wieder festgenommen und gebüsst. Kurz nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine verliessen sie ihr Heimatland und starteten eine Europa-Tour, die nun auch in Zürich Halt machte.

Auf der Bühne in der ausverkauften Werfthalle erzählten vier Aktivistinnen der Gruppe in einer Performance ihre Geschichte. In 75 Minuten zeichneten sie die zahlreichen Proteste seit 2011 nach, erzählten von Verhaftungen, Gefängnisaufenthalten und Hungerstreiks. Die Band, die kürzlich über sieben Millionen Franken für die Ukraine sammelte, berichtete von der Brutalität und der Unterdrückung politischer Gegner in Russland – und davon, wie sie jederzeit wieder im Gefängnis landen könnten.