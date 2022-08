Reaktionen : Putin äussert «tiefes Mitgefühl» zum Tode Gorbatschows

Der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist am Dienstag mit 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Moskau gestorben.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl zum Tod von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow geäussert. Putin werde der Familie am Mittwochmorgen ein Telegramm schicken, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstagabend in Moskau an. Der frühere sowjetische Staatschef Gorbatschow war am Dienstag mit 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Moskau gestorben.