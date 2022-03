Russland reagiert : Putin akzeptiert nur noch Rubel für Gaslieferungen nach Europa

Russland reagiert auf die Abwertung seiner Währung infolge der Wirtschaftssanktionen. Länder, die auf Moskaus «schwarzer Liste» stehen, erhalten russisches Gas nur noch im Tausch gegen Rubel.

Für Gaslieferungen aus Russland müssen Kunden in den EU-Staaten künftig in Rubel bezahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies am Mittwoch die Regierung an, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Die Lieferungen würden weiter in vollem Umfang gewährleistet, versicherte der Kremlchef in einer Videokonferenz der Regierung, die im Staatsfernsehen übertragen wurde. Eine Zahlung für russische Waren in Devisen habe ihren Sinn verloren.