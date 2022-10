Wladimir Putin befördert Ramsan Kadyrow zum Generaloberst

Tschetschenen-Führer : Putin befördert «Bluthund» Kadyrow zum Generaloberst

Ramsan Kadyrow , Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, ist von Wladimir Putin zum Generaloberst befördert worden. Putin habe ihn persönlich angerufen und zur Beförderung gratuliert, schreibt Kadyrow in seinem Telegram-Kanal. Es sei eine grosse Ehre für ihn. «Ich gebe mein Wort, dass ich das entgegengebrachte Vertrauen rechtfertigen werde», so Kadyrow. Generaloberst ist hinter Marschall und Armeegeneral der dritthöchste Dienstgrad der russischen Streitkräfte.

Kadyrow fällt immer wieder mit provokanten Äusserungen auf und ist einer der lautstärksten Unterstützer der russischen Offensive in der Ukraine. Am Samstag hatte er sich für den Einsatz von Atomwaffen mit geringer Sprengkraft ausgesprochen, nachdem sich die russischen Streitkräfte aus der ostukrainischen Stadt Lyman zurückgezogen hatten.

Minderjährige Söhne sollen an die Front

Zuletzt hat der Tschetschenen-Führer angekündigt, seine minderjährigen Söhne an die Ukraine-Front zu schicken. Die 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen würden bald an den «schwierigsten Abschnitten an der Kontaktlinie» eingesetzt werden, schrieb Kadyrow am Montag im Onlinedienst Telegram. Er mache «keine Witze». Seine Söhne seien «seit langer Zeit» militärisch ausgebildet worden.