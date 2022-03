Ramsan Kadyrow – Putin befördert seinen «Bluthund» und schickt ihn nach Mariupol

Putin befördert Kadyrow in den Rang eines Generalleutnants

«Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow ist in Mariupol, um den Kampfgeist unserer Kämpfer zu steigern», sagte der tschetschenische Minister Achmed Dudajew am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti .

Der russische Präsident Wladimir Putin beförderte seinen «Bluthund» in den militärischen Rang eines Generalleutnants. Offiziell gehört Kadyrow der Nationalgarde an und hatte zuvor den Rang eines Generalmajors. Als Generalleutnant ist er nun in den Rang eines Zwei-Sterne-Generals aufgestiegen.



«Liebe Freunde, ich gratuliere meinem lieben Bruder, dem Oberhaupt der Tschetschenischen Republik, dem Helden Russlands, Ramsan Achmatowitsch Kadyrow, von ganzem Herzen zur Verleihung des militärischen Ranges eines Generalleutnants per Dekret des russischen Präsidenten, des Oberbefehlshabers Wladimir Wladimirowitsch Putin!», wird Magomed Daudov, Sprecher des tschetschenischen Parlaments, von Ria zitiert.