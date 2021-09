Russlands Präsident : Putin begibt sich nach Kontakt mit Infizierten in Selbstisolation

Nachdem sich Mitglieder seiner Gefolgschaft mit Corona infiziert hatten, zieht sich der russische Präsident in die Isolation zurück. Dadurch verpasst er ein Treffen in Tadschikistan.

Nach Corona-Fällen in seinem nahen Umfeld muss sich Russlands Präsident Wladimir Putin in Selbstisolation begeben. Der Kreml teilte am Dienstag mit, Putin gelte als «Kontaktperson», sei selbst aber «bei bester Gesundheit». Der russische Präsident könne aufgrund der Quarantäne nicht persönlich an einem Gipfeltreffen in Tadschikistan teilnehmen.