Dramatische Covid-Lage : Putin bekommt Booster-Impfung – Russland vermeldet 1252 Corona-Tote

Während die Impfkampagne in Russland weiter nur schleppend vorangeht, wurde Staatschef Wladimir Putin die Auffrischungsimpfung verabreicht. Am Sonntag meldeten die Behörden 1252 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden.

Inmitten der dramatischen Corona-Lage in Russland hat sich Staatschef Wladimir Putin nach eigenen Angaben eine Auffrischungsimpfung verabreichen lassen. Er habe sich am Sonntag mit dem russischen Impfstoff Sputnik Light impfen lassen, sagte der 69-Jährige am Abend in Moskau dem Kreml zufolge.



Zwei Stunden nach dem sogenannten Boostern gehe es ihm gut. Wie bereits bei seiner ersten Impfung im Frühjahr waren auch diesmal keine Kameras zugelassen. Veröffentlicht wurde lediglich ein Video, das Putin im Gespräch mit Denis Logunow vom Gamaleja-Forschungszentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie zeigt. Dessen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben das Vakzin Sputnik V entwickelt.