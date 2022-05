Moskau : Putin besucht erstmals in der Ukraine verletzte russische Soldaten

Zum ersten Mal hat der russische Präsident Wladimir Putin Sodalten besucht, die bei ihrem Einsatz in der Ukraine verletzt worden sind. Auch Verteidungsminister Schoigu nahm am Besuch teil.

Dabei unterhielt er sich mit bei der Invasion in der Ukraine verletzten Soldaten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erstmals beim Militäreinsatz in der Ukraine verletzte Soldaten besucht. Bei seinem Besuch in einem Moskauer Militärkrankenhaus unterhielt sich der Staatschef mit mehreren Soldaten über ihre Heimatstädte und ihre Familiensituation, wie am Mittwoch im russischen Fernsehen zu sehen war. Die Soldaten standen aufrecht neben ihren Betten, ihre Verletzungen waren nicht sichtbar.