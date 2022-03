Unruhe vor GP von Saudiarabien : Putin boykottieren, aber saudischen Tyrannen hofieren – Formel 1 im Dilemma

Wegen des Krieges in der Ukraine strich die Formel 1 die Rennen in Russland vom Kalender. In Saudiarabien wird aber gefahren und dies, obwohl im Wüstenstaat Hinrichtungen und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind.

Darum gehts Am Wochenende steht in Dschidda der GP von Saudiarabien an.

Der Veranstaltungsort steht wegen Kriegsverbrechen und Repressalien gegenüber Andersdenkenden in der Kritik.

Auch Sebastian Vettel und Lewis Hamilton äusserten sich zu der Thematik.

Den lukrativen Deal mit Russland hat die Formel 1 unter dem Druck des Ukraine-Krieges und der harten Sanktionen aufgekündigt. Weder dieses Jahr in Sotschi noch wie eigentlich vereinbart ab 2023 in Wladimir Putins Heimat St. Petersburg wird die Rennserie fahren. Sehr wohl durchgeführt wird hingegen schon dieses Wochenende der GP von Saudiarabien (zum zweiten Mal), einem Land, das wegen massiver Menschenrechtsverletzungen ebenfalls im Kreuzfeuer der Kritik steht.

Der Wüstenstaat ist seit 2014/2015 in einen Konflikt im Jemen verwickelt und zeichnet sich dort gemäss Amnesty International für Kriegsverbrechen verantwortlich. Kurz vor dem F1-Rennen kam es zu einer Terror-Attacke nahe der Strecke. Huthi-Rebellen hatten nach eigenen Angaben in der Nähe der Strecke in Dschidda erneut eine Anlage des Ölkonzerns Aramco angegriffen, der Hauptsponsor der Rennserie ist. Die Formel 1 war geschockt. Lange wurde diskutiert, ob das Rennen abgesagt wird, respektive, ob die Fahrer es boykottieren.

17 Millionen Menschen haben nicht genug Essen

Doch worum geht es genau in diesem Krieg? Saudiarabien und der Iran, die beide um die Vorherrschaft im Jemen kämpfen, führen einen sogenannten Stellvertreter-Krieg. Das heisst: Der Iran unterstützt die schiitischen Huthi-Rebellen, Saudiarabien hingegen eine Gruppe sunnitisch geprägter Golf-Staaten. Damit unterstützt das Land, in dem der GP stattfindet, die international anerkannte jemenitische Regierung von Abd-Rabbu Mansur Hadi. Diese wurde 2014 von den Huthi-Rebellen vertrieben. Die Folge des Kriegs: eine riesige Hungersnot. Laut der UN haben mehr als 17 Millionen Menschen nicht genug Essen.

Die Formel 1 kommt also nicht zur Ruhe. So lässt nicht nur der Krieg um den Jemen die Alarmglocken bei Aussenstehenden schrillen, sondern auch die rigiden Repressalien des Regimes von Saudiarabiens Kronprinz Mohammed bin Salman gegenüber Andersdenkenden. Der Eigentümer des Premier-League-Clubs Newcastle United lässt laut Amnesty International seit Jahren willkürlich Menschen festnehmen und ermorden.

Massen-Hinrichtungen sorgen für Kritik

So hat bin Salman erst vor kurzem innert einem einzigen Tag 81 Menschen hinrichten lassen und sich auch in der Vergangenheit verantwortlich für Massen-Hinrichtungen gezeichnet. Zudem soll er laut US-Geheimdienstbericht 2018 die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul angeordnet haben.

Newcastle-Trainer Eddie Howe weigerte sich erst vor kurzem dazu, jegliche Fragen zu den Vorfällen zu beantworten. Die Krux bei dem Ganzen ist der immense finanzielle Vorteil, den die Motorsport-Königsklasse aus dem Deal mit bin Salman zieht. Rund 55 Millionen Franken soll Formel-1-Promotorin Liberty Media dabei einstreichen.

Hamilton und Vettel nehmen Stellung

In der Formel 1 gibt es durchaus Akteure, denen die Problematik in Saudiarabien bewusst ist. Formel-1-Chef Stefano Domenicali spricht, zu den Massenhinrichtungen befragt, von «alarmierenden Nachrichten», beteuert aber gleichzeitig, dass der Fakt, dass man vor Ort sei, das Scheinwerferlicht auf Themen richte, die sonst «an anderer Stelle in den Nachrichten auftauchen würden».

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton drängt seine Fahrerkollegen, ihre Reichweite bei Fans zu nutzen, um auf Missstände hinzuweisen. «Es muss unsere Priorität sein, gemeinsam Druck für einen langanhaltenden Wandel zu machen», sagt der Mercedes-Pilot.

Sebastian Vettel äusserte sich mit reflektierenden Worten zu der Problematik und warf die rhetorische Frage auf, wie mutig man sein könne, wenn man als Vertreter der Formel 1 «bezahlter Gast» sei in Saudiarabien, und spricht von Werten, die wichtiger seien als finanzielle Interessen. «Man sollte daraus lernen, dass man in Zukunft genau auf die Risiken schaut, die sich aus Verträgen mit autokratisch geführten Ländern ergeben», hält Vettel fest und ergänzt: «Ich meine, die Wertevorstellung sollte dabei entscheidend sein, nicht die finanzielle Attraktivität.» Zu den neuesten Terror-Attacken in Saudiarabien äusserten sich Vettel und Hamilton bislang nicht.

