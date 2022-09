Kritik nach Lieferstopp : Putin dreht das Gas ab – «statt Verträge einzuhalten, verbrennt er es lieber»

Russland wird die Gaslieferung durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nicht wie angekündigt am Samstag wieder aufnehmen. Als Grund nannte der russische Energiekonzern Gazprom in einer Mitteilung am Freitagabend Reparaturarbeiten an einer Turbine, an der ein Ölleck aufgetreten sei. «Bis zur Reparatur ist die Lieferung von Gas via Nord Stream komplett eingestellt», erklärte Gazprom.