Russland : Putin erweist Michail Gorbatschow die letzte Ehre mit roten Rosen

Er leitete das Ende des Sozialismus ein: Nun ist Michail Gorbatschow diese Woche gestorben. Putin wird jedoch aus Zeitgründen nicht am offiziellen Begräbnis teilnehmen.

Wladimir Putin gibt Michail Gorbatschow die letzte Ehre.

Darum gehts Der ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow ist gestorben.

Wladimir Putin kann «aus terminlichen Gründen» nicht am Begräbnis teilnehmen.

Er verabschiedete sich von Gorbatschow alleine mit einem Strauss roter Rosen.

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt am Samstag nicht an der Beisetzung des verstorbenen ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow teil. Das teilte der Kreml mit. Putin habe Gorbatschow am (heutigen) Donnerstag in einem Moskauer Krankenhaus, in dem dessen Leichnam aufgebahrt ist, die letzte Ehre erwiesen, sagte Kreml-Sprecher Michail Peskow. Für Putins Fernbleiben von der Beisetzung nannte er Termingründe.

Begräbnis passt nicht in Putins Terminplan

Auf die Frage, ob Gorbatschow ein Staatsbegräbnis erhalte, sagte Peskow, die Beisetzung werde Elemente eines Staatsbegräbnisses wie eine Ehrenwache und andere Formalitäten beinhalten. Er wollte sich jedoch nicht dazu äussern, worin sich die Feierlichkeiten von einem Staatsbegräbnis unterscheiden.

Das russische Staatsfernsehen zeigte, wie Putin zum offenen Sarg Gorbatschows ging und einen Strauss roter Rosen ablegte. Er blieb einige Augenblicke schweigend stehen, verneigte sich, berührte den Sarg und bekreuzigte sich (siehe Video). «Bedauerlicherweise erlaubte es der Terminplan des Präsidenten nicht, dies am Samstag zu tun, sodass er sich entschloss, dies heute zu tun», sagte Peskow in einer Telefonkonferenz mit Reportern. Putin wollte am Donnerstag nach Kaliningrad abreisen.

Kein offizielles Staatsbegräbnis

Gorbatschow starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren nach langer Krankheit. Er wird auf dem Moskauer Nowodewitschi-Friedhof neben seiner Frau Raisa beigesetzt. Die Trauerfeier findet in der Säulenhalle des Hauses der Gewerkschaften statt, einem Gebäude in der Nähe des Kremls, das seit der Sowjetzeit als Ort für Staatsbegräbnisse dient.

1 / 4 Putin bleibt der Trauerfeier von Gorbatschow fern. REUTERS Michail Gorbatschow ist im Alter von 91 Jahren gestorben. AFP Putin sei bereits ins Moskauer Krankenhaus gegangen, in dem Gorbatschow starb, und habe dort Blumen am Sarg niedergelegt. AFP

Hätte der Kreml ein Staatsbegräbnis für Gorbatschow angeordnet, wäre es für Putin unangemessen gewesen, der Zeremonie fernzubleiben. Ein Staatsbegräbnis hätte den Kreml auch dazu verpflichtet, Einladungen an ausländische Staats- und Regierungschefs zu verschicken, was Moskau in Anbetracht der zunehmenden Spannungen mit dem Westen nach der Entsendung von Truppen in die Ukraine sicherlich nur widerwillig getan hätte.

Präsident der Abschaffung des Sozialismus

In die Geschichte ging Gorbatschow als letzter Staatschef und Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ein. Mit seiner Reformpolitik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) leitete er letztlich den Zerfall der Sowjetunion ein. Der von ihm eingeleitete Wandel trug zudem zum Ende des Kalten Krieges bei. Ende 1991 trat Gorbatschow nach weniger als sieben Jahren im Amt zurück.

Im Laufe der Jahre wurde der Friedensnobelpreisträger zwar in aller Welt mit Ehrungen überhäuft, in Russland jedoch als Totengräber der Sowjetunion betrachtet und weitgehend verachtet.

