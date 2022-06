NHL-Star Alex Owetschkin spielt während des Kriegs in Moskau Fussball 

Während in der Ukraine der russische Angriffskrieg seit Februar andauert, geht in Russland das Leben weiter. Bestes Beispiel dafür: In Moskau fand ein Fussball-Freundschaftsspiel statt, an dem auch der russische Eishockey-Superstar schlechthin teilnahm. Alex Owetschkin, der in der NHL als Captain für die Washington Capitals spielt und mit 780 Toren in der Bestenliste nur noch hinter den Legenden Wayne Gretzky (894) und Gordie Howe (801) steht, unterschrieb bei Dynamo Moskau einen Eintagesvertrag. Dank diesem durfte der 36-Jährige im Freundschaftsspiel gegen Amkal, ein Team, das aus Bloggern bestand, auf dem Rasen antreten.