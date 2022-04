Österreichs Kanzler enthüllt : Putin gab Nehammer einen Satz auf Deutsch mit auf den Weg

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ist der erste EU-Staatschef seit Kriegsbeginn, der Russland-Präsident Wladimir Putin getroffen hat. Nun verrät Nehammer weitere Details dieses Treffens.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat am letzten Montag trotz viel Kritik Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau besucht.

Nehammer sieht in dieser Antwort ein Zeichen, dass Russland seine Offensive in der Ukraine fortsetzen werde.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich am Sonntag in einem Interview mit der « Kronen Zeitung » nochmals ausführlich zu seiner kritisch beurteilten Reise zu Russland-Präsident Wladimir Putin geäussert. «Wir sind bündnisfrei, militärisch neutral und können unsere Unabhängigkeit dafür einsetzen, eine Hilfestellung in dieser verfahrenen Situation anzubieten. Das habe ich mir gedacht, dass es allemal gut ist, es zu versuchen», verteidigt der Bundeskanzler seine Reise nach Moskau.

Es gab keinen Handschlag

Putin habe den österreichischen Bundeskanzler rund zehn Minuten warten lassen. Einen Handschlag habe es anschliessend nicht gegeben, sagt Nehammer. «Mein letzter Satz war: ‹Der Krieg muss aufhören!›» Putin habe dann auf Deutsch geantwortet: «Besser früher als später.» Nehammer deutet diese Aussage jedoch nicht als Zeichen, dass in der Ukraine bald Frieden herrschen wird. «Putins Schlusssatz hat eher auf eine neue Offensive hingedeutet», so der österreichische Bundeskanzler. Zur «Kronen Zeitung» sagt Nehammer weiter: «Ich glaube, Putin ist total in seiner Kriegslogik angekommen.»



Wladimir Putin war als KGB-Mitarbeiter lange Zeit in der damaligen DDR, hauptsächlich in Dresden, stationiert, wo er seine Deutschkenntnisse vertiefen konnte.