Russland : Putin-Gegner Nawalny bei Prozess in Strafkolonie erneut schuldig gesprochen

Der bekannteste Oppositionspolitiker Russlands soll Geld veruntreut haben. Dem bereits inhaftierten Putin-Gegner drohen zusätzliche 13 Jahre Gefängnis.

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist in einem neuen Strafverfahren der Veruntreuung schuldig gesprochen worden. «Nawalny hat Betrug begangen – den Diebstahl von fremdem Eigentum durch eine organisierte Gruppe», sagte Richterin Margarita Kotowa am Dienstag bei dem Prozess in einer Strafkolonie ausserhalb Moskaus, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Der 45-jährige Oppositionelle sitzt dort eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Betrugs ab, zu der er vor gut einem Jahr in einem anderen Verfahren verurteilt worden war. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verurteilten den Prozess als «Farce».