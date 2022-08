Ukraine-Krieg: Putin gehen die Waffen aus – jetzt soll ihm ausgerechnet ein Nato-Land helfen

1 / 6 US-Schätzungen gehen von sehr hohen Verlusten der russischen Armee aus: Zehntausende getötete Soldaten sowie Tausende zerstörte, gepanzerte Fahrzeuge. AFP Entsprechend gross ist der Bedarf von Nachschub. AFP Die Türkei lässt Handelsschiffe durch den Bosporus passieren – nur Kriegsschiffen wird die Durchfahrt verwehrt. via REUTERS

Darum gehts Russland hat mit hohen Verlusten zu kämpfen.

Auch darum hat es einen grossen Bedarf an militärischem Material.

Offenbar hat aber ein Land Russland Militärfahrzeuge geliefert und die Türkei hat das Schiff im Bosporus nicht aufgehalten.

Die russische Armee hat einen hohen Bedarf an Waffen – besonders auch angesichts der Verluste, die sie in den letzten Monaten erlitten hat. US-Schätzungen gehen von Zehntausenden getöteten, russischen Soldaten sowie Tausenden zerstörten, gepanzerten Fahrzeugen aus. Während Europa und die USA die Ukraine unterstützen, muss Kreml-Chef Putin seine Armee mit eigenen Beständen versorgen.

Putin hat kaum Auswahl bei der Waffenbeschaffung

Die Liste von Verbündeten, welche für Waffenlieferungen an Russland in Frage kommen, ist relativ kurz. Laut Bloomberg berichten europäische Geheimdienstmitarbeiter von Waffentransporten durch den Bosporus. So soll ein von den USA sanktioniertes Schiff mit Militärfahrzeugen von Syrien nach Russland gefahren sein.

Mindestens elf Kriegsfahrzeuge sollen am Schwarzmeerhafen Noworossijsk ausgeladen worden sein und zeigen, dass Russland um neue Waffen äusserst bemüht ist. Interessant ist dabei, dass das Nato-Land Türkei die Waffentransporte offenbar nicht aufgehalten hat.

Seit dem 24. Februar ist der Bosporus von der Türkei gesperrt – jedoch nur für Kriegsschiffe. Handelsschiffen ist die Durchfahrt weiterhin erlaubt. Gegenüber Bloomberg sagt ein türkischer Beamter, dass Transporte nur bei Verdacht auf Fehlverhalten kontrolliert würden.

Hat Syrien geliefert?

Auch der Iran, Syrien sowie Nordkorea kommen als Waffenlieferanten für Putin infrage. Auf einem US-Sicherheitsforum gab CIA-Direktor William Burns an, Russland sei beispielsweise an Kampfdrohnen aus dem Iran interessiert. Nordkorea, welches die «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt hat, könnte dereinst Artillerie an den Kreml liefern.

Aufgrund russischer Waffenengpässe könnte die Ukraine bald schon eine grosse Offensive gegen Cherson starten. Denn da seien die russischen Streitkräfte besonders verwundbar, so Phillips O'Brien, Professor für strategische Studien an der Universität St. Andrews in Schottland.