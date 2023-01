Georgien: Micheil Saakaschwili soll von Putin vergiftet worden sein

Immer wieder demonstrieren seine Anhänger für die Freilassung des Selenski-Vertrauten, so wie hier in Tiflis am 9. Januar 2023.

Der ehemalige georgische Präsident Micheil Saakaschwili wird in einem Spital in Georgien festgehalten, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zuletzt drastisch.

Er ist «Putins persönlicher Gefangener»

Saakaschwili war von 2004 bis 2013 Präsident Georgiens und regierte das Land während des Krieges mit Russland um Südossetien im Jahr 2008. Nach seiner Zeit als Präsident emigrierte er in die USA, im Jahr 2015 wurde er Präsidentenberater in der Ukraine , bis zum November 2016 war er Gouverneur der ukrainischen Oblast Odessa. Zwischenzeitlich besass er gar die ukrainische Staatsbürgerschaft, aktuell ist er staatenlos.

Selenski bat um seine Freilassung

Inzwischen wird Saakaschwili in einem Spital in einem Zimmer ohne Tageslicht festgehalten und von bewaffnetem Sicherheitspersonal bewacht. Nachdem sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert hatte, forderte der ukrainische Präsident Selenski die georgische Regierung im Dezember 2022 auf, eine Behandlung Saakaschwilis in einer Klinik in Europa oder Amerika zu ermöglichen, was diese ablehnte.