USA: «Putin hatte nur ein schlechtes Jahr» – Historisches Trump-Interview nach Anklage

Donald Trump war der erste US-Präsident der Geschichte, der vor Gericht erscheinen musste. Im Interview mit dem Sender Fox-News spricht er von seinem Gerichtstermin in New York aber in guten Worten. Die Angestellten des Gerichtssaals – die in diesem Video ihm nicht einmal die Türe aufgehalten hatten – hätten sich bei ihm entschuldigt und geweint. «Diese Menschen haben alles gesehen, Mörder und Verbrecher, es ist ein harter Ort», sagt Trump. «Sie sagten: Sorry, Sir, Sorry. 2024!» Tränen liefen ihnen über die Augen. So etwas habe ich noch nie gesehen.»