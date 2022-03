Rinat Achmetow: «Putin ist ein Kriegsverbrecher»

13 Meistertitel seit 2001, 13 Cuptitel, aktueller Tabellenführer und einen Kader im Wert von fast 200 Millionen Franken – der ukrainische Fussballclub Schachtar Donezk ist längst in ganz Fussballeuropa als Topclub etabliert. 2009 baute der Club in Donezk die ultramoderne Donbass Arena für über 50’000 Zuschauer – wurde von der Uefa mit fünf Sternen klassifiziert.

Seit der Annexion der Krim durch Russland und dem Kriegsausbruch in der Ostukraine durch von Russland gelenkte Separatisten im Jahr 2014, ist der ukrainische Topclub allerdings auf der Flucht. Zuerst zügelte Schachtar in die 1200 Kilometer entfernte Stadt Lwiw, später nach Charkiw (etwa 300 Kilometer von Donezk entfernt). Zuletzt in Kiew, wo die Spieler ohnehin schon lebten und trainierten. Trotzdem gewann Donezk seit 2014 fünf Meisterschaften, vier Cupsiege und zahlt Millionengehälter an die wertvollsten Spieler der Liga.