Ukraine-Krieg : «Putin ist ein Mörder» – kremlkritische Journalistin mit erneuter Protestaktion

352 Kinder seien laut Marina Ovsiannikova schon in der Ukraine gestorben. In einem Video und Foto auf ihrem Telegramkanal äussert sie sich erneut öffentlich zum Ukrainekrieg.

Die für eine Protestaktion im russischen Staatsfernsehen bekannt gewordene Journalistin Marina Ovsiannikova hat sich erneut öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine positioniert. Sie veröffentlichte am Freitag auf ihrem Telegram-Kanal ein Video und ein Foto, das sie mit einem Plakat in der Hand an einer Uferpromenade in Moskau zeigt. Im Hintergrund ist auf der anderen Flussseite der Kreml zu sehen. «Putin ist ein Mörder», steht auf dem Plakat – und: «Seine Soldaten sind Faschisten.» In der Ukraine seien bereits 352 Kinder getötet worden. «Wie viele Kinder müssen noch sterben, bis ihr aufhört?»