Versäumnisse im Ukraine-Krieg - Putin ist «wütend» und sperrt seine Berater ein

Vor Kriegsbeginn habe Wladimir Putin geglaubt, es werde einen recht kurzen Feldzug geben, in dem er Kiew schnell einnehme und die ukrainischen Streitkräfte überwältige. Doch mittlerweile sei er «wütend und frustriert» über den Verlauf der russischen Invasion, meldeten vor kurzem US-Geheimdienste. So sehr, dass er jetzt mindestens zwei hochrangige Geheimdienstler unter Hausarrest gestellt haben soll.

Das twittert zumindest der Investigativjournalist und Militärexperte Andrei Soldatov. Putin soll angesichts des schleppenden Vormarsches seiner Truppen die Auslandsverantwortlichen beim FSB, dem russischen Inlandsgeheimdienst, «attackiert» haben. Für den russischen Präsidenten sei der FSB hauptverantwortlich für die Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine. Der Leiter Sergei Beseda und sein Stellvertreter stünden bereits unter Hausarrest, so Soldatov.



Der britischen «Times» sagte Soldatov, es könne gut sein, dass der FSB realistische Kenntnisse über die Lage in der Ukraine hatte – die Frage sei nur, was davon an Putin weitergegeben worden sei. «Das Problem liegt darin, dass es für die Verantwortlichen oft riskant ist, Putin Dinge mitzuteilen, die er nicht hören will», so der Kreml-Kenner. Daher würden sie Informationen für ihn «frisieren».