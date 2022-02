Krieg in der Ukraine : Putin lässt durch seine Atomwaffen zurzeit «die Muskeln spielen»

Lenkt Putin mit seinen Drohungen, Atomwaffen im Krieg gegen die Ukraine einzusetzen, von eigenen Schwierigkeiten ab? Verteidigungsminister Ben Wallace denkt, dass dem so ist.

Die britische Regierung sieht keine wesentlichen Veränderungen in der strategischen Ausrichtung der russischen Atomstreitkräfte. Die Atomwaffenpositionen seien überprüft worden, «es gibt keine signifikante Änderung», sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag im LBC-Radio. Am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin befohlen, die Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.