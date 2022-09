Russland : Putin nimmt nicht an Trauerfeier für Gorbatschow teil

Putin sei bereits ins Moskauer Krankenhaus gegangen, in dem Gorbatschow starb, und habe dort Blumen am Sarg niedergelegt.

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt am Samstag nicht an der Beisetzung des verstorbenen ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow teil. Das teilte der Kreml mit. Putin habe Gorbatschow am (heutigen) Donnerstag in einem Moskauer Krankenhaus, in dem dessen Leichnam aufgebahrt ist, die letzte Ehre erwiesen, erklärte Kreml-Sprecher Michail Peskow. Für Putins Fernbleiben von der Beisetzung nannte er Termingründe.