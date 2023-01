Wladimir Putin ordnet 36-stündige Waffenruhe an

Ukraine-Krieg : Putin ordnet 36-stündige Waffenruhe für Freitag und Samstag an

Die Gläubigen sollten an den Gottesdiensten teilnehmen können, erklärt der russische Präsident. Die Regierungen der Ukraine und der USA sind skeptisch.

1 / 4 Ab zehn Uhr am Freitag sollen die russischen Soldaten in der Ukraine das Feuer einstellen. IMAGO/SNA Dies hat der russische Präsident Wladimir Putin angeordnet. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA Die einseitige Waffenruhe soll rund 36 Stunden dauern. IMAGO/SNA

Darum gehts Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Waffenruhe für seine Truppen in der Ukraine angekündigt.

Diese soll sich vom 6. bis zum 7. Januar über insgesamt 36 Stunden erstrecken.

Grund ist das orthodoxe Weihnachtsfest, das jährlich am 7. Januar stattfindet.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat kurz vor dem orthodoxen Weihnachtsfest eine 36-stündige Waffenruhe in der Ukraine angekündigt. Gemäss dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill habe Putin eine einseitige Feuerpause von Freitag ab zehn Uhr (MEZ) bis zum Samstag um 22.00 Uhr (MEZ) angeordnet, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Die russische Armee soll demnach an der gesamten Front die Kämpfe einstellen.

Patriarch Kyrill forderte Feuerpause

Es ist das erste Mal seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine, dass Moskau eine vollständige Waffenruhe in dem Land ankündigt. Zuvor hatte der 76-jährige Patriarch Kyrill um eine solche Feuerpause gebeten. In einem Telefonat hatte zudem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Putin am Donnerstag dazu gedrängt, einen «einseitigen» Waffenstillstand in der Ukraine zu erklären.

«Angesichts der Tatsache, dass eine grosse Anzahl von Bürgern, die sich zur Orthodoxie bekennen, in den Kampfgebieten lebt, fordern wir die ukrainische Seite auf, einen Waffenstillstand zu erklären und ihnen die Möglichkeit zu geben, an Heiligabend sowie am Tag der Geburt Christi an Gottesdiensten teilzunehmen», erklärte der Kreml weiter.

«Waffenstillstand ist reines Propagandaelement»

Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak hatte den Aufruf des Patriarchen Kirill im Onlinedienst Twitter zuvor als «zynische Falle» und «Propagandaelement» bezeichnet. Mittlerweile haben nebst ukrainischen Offiziellen, auch Staaten wie die USA und Deutschland die Ankündigung kritisiert.

