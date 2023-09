Yamb nahm bereits 2019 an einem russisch-afrikanischen Gipfel in Sotschi teil.

Die USA warnen vor der in Zug wohnhaften Frau mit Wurzeln in Kamerun.

«Es ist wichtig, dass die Menschen frei entscheiden können»: Dies sagt die in Zug lebende Influencerin Nathalie Yamb (54), die vor allem in Afrika eine grosse Followergemeinde hat, über die «Wahlen», die am 9. September in den von Russland besetzten Gebieten in vier ukrainischen Regionen stattfanden. Die Wahl sei «wichtig für die ganze Welt», sagte sie auf dem staatlichen russischen Videokanal rutube, und ein «Merkmal des lange erhofften friedlichen Lebens» für die Menschen in den neuen russischen Regionen. Yamb war vom Kreml eingeladen worden, die Wahlen als Beobachterin zu verfolgen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.