Angriff auf die Ukraine : Putin setzt auf General Dwornikow – was das für den Krieg bedeutet

Moskau hat mit Armeegeneral Alexander Dwornikow einen neuen Oberbefehlshaber für die Ukraine bestimmt. Was dieser ändern wird und was das für den Krieg heisst.

Bei seinem Einsatz in Syrien nahm Dwornikow keine Rücksicht auf Zivilisten (im Bild: Ein von Médécins-sans-Frontièrs unterstütztes Spital in der syrischen Provinz Idlib nach einem russischen Luftangriff 2016). Entsprechend ähneln sich die Bilder aus Syrien …

via REUTERS

Dwornikow wurde 2016 für seinen Einsatz in Syrien als «Held der Russischen Föderation» ausgezeichnet, der höchsten Anerkennung des russischen Staates. Russland unterstützt in Syrien das Regime von Bashar al-Assad.

via REUTERS

Alle russischen Truppen in der Ukraine sollen allein Dwornikow unterstellt werden.

Seit einigen Tagen ist General Alexander Dwornikow der Oberbefehlshaber in der Ukraine.

Alexander Dwornikow hat eine Bilderbuchkarriere im russischen Militär hingelegt. Mit Kampferfahrung in Tschetschenien machte er sich ab 2015 als «Schlächter von Syrien» einen Namen. Auf Zivilisten nahm er nie Rücksicht – getreu der traditionellen russischen Kriegsführung.

Seine Truppen benutzten die neuesten automatisierten Kommando- und Kontrollsysteme und Dwornikow galt bald als Befehlshaber einer schlagkräftigen Kommandostruktur der beteiligten Verbände – genau das, was bislang in der Ukraine fehlte.

Alle Kampfverbände Dwornikow unterstellt

So krankte Russlands Angriffskrieg in den ersten sechs Wochen an ineffizienten Befehlsketten, mangelnder Kommunikation und Koordination: Man hatte aus mehreren Richtungen attackiert, wobei die Befehlshaber der fünf russischen Militärdistrikte jeweils autonom statt aufeinander abgestimmt handelten. Tatsächlich war seit Kriegsbeginn nicht einmal klar, wer eigentlich hauptverantwortlich ist.