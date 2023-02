Medienberichte: Putin soll Kamikaze-Drohnen von China bekommen – trotz aller Warnungen

Verhandlungen über chinesische Kamikaze-Drohnen

Der Hersteller soll 100 Drohnen des Prototyps ZT-180 produzieren, testen und sie dem russischen Verteidigungsministerium bis April liefern. Das Design soll laut «Spiegel» dem der iranischen Kamikaze-Drohnen vom Typ Schahed 136 ähneln. Mit diesem attackierten Russlands Streitkräfte Ziele in der Ukraine mehrfach. Die Drohnen fliegen mit hoher Geschwindigkeit auf ihr Ziel und richten grosse Schäden an.

Zudem soll der chinesische Drohnenhersteller Komponenten und Know-how nach Russland liefern, damit das Land eine eigene Produktion aufbauen kann. In Zukunft sollen so dann 100 Drohnen im Monat gebaut werden können. Diese Pläne sollen bereits letztes Jahr bestanden haben. Auf weiteren Informationen, die dem «Spiegel» vorliegen, soll ein Unternehmen unter Kontrolle der chinesischen Volksbefreiungsarmee geplant haben, Ersatzteile für russische Kampfjets vom Typ Su-27 und weitere Modelle zu liefern.

Falsche Frachtpapiere zur Verschleierung erstellt

Im Januar soll der niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk NOS darüber berichtet haben, dass niederländische Mikrochips über chinesische Firmen an Russland geliefert wurden. In ukrainischen Analysen sollen darauf in zehn von 27 russischen Waffen die genannten Mikrochips gefunden worden sein.

Ebenfalls chinesische Firmen sollen zudem Satellitenbilder vom Kampfgebiet in der Ukraine an die russische Seite geliefert haben. Worauf die US-Regierung die chinesische Satellitenfirma Changsha Tianyi Space Science and Technology Institute auf ihre Sanktionsliste gesetzt habe. Die Wagner-Gruppe habe aufgrund von diesen Bildern «Kampfoperationen in der Ukraine» durchgeführt.