Kreml-Chef mit Wutausbruch – Putin tobt nach Selenski-Forderungen – «Ich werde sie verprügeln»

Dass das kein gemütlicher Job ist, zeigt eine Begegnung zwischen dem russischen Präsidenten und Abramowitsch. Dieser landete am letzten Donnerstagmorgen mit dem Privatjet in Moskau, im Gepäck eine handgeschriebene Notiz von Wolodimir Selenski. Darin legt der ukrainische Präsident dar, unter welchen Bedingungen sein Land einen Waffenstillstand akzeptieren würde, wie die « Times » berichtet.

Putin soll Wutausbruch erlitten haben

Nach seinem Besuch in Moskau reiste Abramowitsch wieder nach Istanbul, wo er am Dienstag an den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine teilnahm. Ob Putins Wutausbruch in Verbindung mit der mutmasslichen Vergiftung von Abramowitsch steht, ist derzeit völlig unklar. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde der Oligarch absichtlich so vergiftet, dass er nicht stirbt – die Vergiftung hatte wohl als Warnung dienen sollen.