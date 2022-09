Ukraine-Krieg: Putin verschiebt Rede – doch in Russland droht gebietsweise das Kriegsrecht

Eigentlich wollte sich Wladimir Putin am Dienstagabend um 19 Uhr Schweizer Zeit in einem Appell ans russische Volk richten. Die Rede wurde aber auf Mittwoch verschoben.

Schwanensee- und Atomschlag-Theorien

Zuvor hatte die stundenlange Verspätung in Kombination mit anderen Faktoren auf Twitter für Spott und wilde Spekulationen gesorgt. So rechneten einige User damit, dass im russischen Staatsfernsehen bald nur noch die Tschaikowski-Oper «Schwanensee» in Dauerschleife gezeigt würde. Denn als am 19. August 1991 Panzer und Truppen in Moskau einmarschierten, zeigten die staatlich kontrollierten Sender diese Oper. Schnell war den Russen klar, dass etwas nicht stimmt – bereits nach dem Tod von Breschnew lief die Oper über Stunden im Staats-TV, während ein Nachfolger für den Sowjet-Chef gesucht wurde.