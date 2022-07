Moskau : Putin vollführt Personalrochade in Schlüsselpositionen

Putin ordnet mehrere Kreml-Angehörige dazu an, ihre Ämter zu tauschen. Unter neuer Leitung stehen werden die Waffenindustrie und die Weltraumbehörde.

Putin ordnete eine Personalrochade im Kreml an. Im Krieg in der Ukraine machten sich Mängel im russischen Waffenprogramm bemerkbar. Der dafür zuständige Vizeministerpräsident musste seinen Posten abgeben.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Führungsposten in seiner Regierung und der staatlichen Weltraumbehörde Roskosmos neu besetzt. Deren bisheriger Leiter Dmitri Rogosin wurde durch Vizeministerpräsident Juri Borissow ersetzt, der bisher für die Waffenindustrie zuständig war. Zu Roskosmos zählen unter anderem Raketenfabriken und Starteinrichtungen.

Borissows bisherige Zuständigkeiten gingen an Industrie- und Handelsminister Denis Manturow, der zugleich den Rang eines Vizeministerpräsidenten erhielt. Manturow hat das Ministeramt seit 2012 inne und steht dem Vernehmen nach in der Gunst Putins. Er hat den Präsidenten auf den meisten von dessen Reisen im In- und Ausland begleitet.

Ukraine-Krieg deckte Mängel im russischen Waffenprogramm auf

Über eine Absetzung Borissows nach vier Jahren im Amt war angesichts von Mängeln im russischen Waffenprogramm, die bei Angriffen in der Ukraine offenkundig wurden, bereits zuvor spekuliert worden. Borissow hatte kürzlich in einem Interview des staatlichen Fernsehens Versäumnisse eingeräumt. Die Entwicklung und Produktion von Drohnen hätte aktiver vorangetrieben werden sollen, sagte er.

Dass er nun zum Chef von Roskosmos ernannt wurde, zeigt aber, dass er nicht völlig in Ungnade gefallen ist. Ausserdem hat er in den letzten Wochen die Umstellung der Wirtschaft auf die Bedürfnisse der Kriegsführung in die Wege geleitet. So können nun Betriebe zur Erfüllung von Staatsaufträgen verpflichtet und deren Angestellte zu Überstunden und Urlaubsverzicht gezwungen werden.

Rogosin wurde schon mit Hitlergruss abgelichtet

Über einen neuen Posten für Rogosin wurde zunächst nichts offiziell bekannt. Er war seit 2018 Leiter von Roskosmos und zuvor unter anderem Gesandter Moskaus bei der Nato. Er ist für seine anti-westliche Rhetorik bekannt. Vor seiner politischen Karriere wurde er am jährlich stattfindenden, nationalistischen «russischen Marsch» beim Zeigen des Hitlergrusses fotografiert.

Spekulationen zufolge soll er in Zukunft entweder einen führenden Posten in der Präsidialverwaltung übernehmen oder einer der Kreml-Kuratoren in den von Moskau als unabhängig anerkannten Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine werden. Russland begründet den vor knapp fünf Monaten begonnenen Krieg gegen das Nachbarland unter anderem mit einer notwendigen «Entnazifizierung» der Ukraine.