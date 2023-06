Wagner-Aufstand: Jewgeni Prigoschin wollte Wladimir Putin anrufen

In Russland kam es am Freitagabend zu einer 24-stündigen Rebellion.

Das ist passiert

Am vergangenen Wochenende gab es in Russland einen bewaffneten Aufstand der Söldnergruppe Wagner gegen das russische Militär. Eine überraschende Einigung auf ein Ende der Meuterei mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin beendete am Samstag die Bedrohung eines gewaltsamen Einmarsches in die Hauptstadt Moskau.