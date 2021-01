«Gehört mir nicht» : Putin weist persönlich Palast-Vorwürfe von Nawalny zurück

Der russische Staatsführer Wladimir Putin hat die Vorwürfe des Regierungsgegners Alexej Nawalny zurückgewiesen. Der Palast gehöre nicht ihm oder seiner Familie.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Recherchen zu seinem angeblichen Luxus-Palast an der Schwarzmeer-Küste zurückgewiesen. «Nichts von dem, was hier als mein Besitz aufgeführt wird, gehört mir oder meinen engen Verwandten, und das hat es auch niemals», sagte Putin am Montag während eines Video-Gesprächs mit Studenten. Die Recherchen über das Anwesen hatte das Team des inhaftieren Kreml-Kritikers Alexej Nawalny veröffentlicht.