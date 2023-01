Moskau : Putin will Atomwaffen auf die Krim verlegen – droht nun die Eskalation?

Seit Monaten kommen immer wieder Atom-Drohungen vom Kreml gegen Ukraine und den Westen. Jetzt soll Putin Atomwaffen auf der Krim und in Belarus stationieren lassen.

imago/Russian Look

Zum einen möchte der Kreml Atomwaffen in Belarus stationieren. Ein weiterer Standort soll …

Der Kreml will laut dem ukrainischen Geheimdienst zwei Standorte für seine Atomwaffen nutzen.

Kreml-Chef Wladimir Putin drohte in der Vergangenheit immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen.

Seit fast einem Jahr herrscht in der Ukraine Krieg.

Was plant Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine als nächsten Schachzug? Geht es nach dem ukrainischen Geheimdienst, will der Kreml-Chef Atomwaffen auf der annektierten Halbinsel Krim und im Nachbarland Belarus stationieren. Im Gespräch mit dem TV-Sender «Freedom» sagt Andriy Yusow, Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes: «Wenn wir heute über einen möglichen Atomschlag durch das Putin-Regime und Russland sprechen, können wir diese Gefahr momentan nicht ausschliessen.»