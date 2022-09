Selenski zur Teilmobilmachung : «Putin will die Ukraine in Blut ertränken, aber auch im Blut seiner eigenen Soldaten»

300’000 Reservisten sollen eingezogen werden, um die russischen Streitkräfte in ihrem Einsatz in der Ukraine zu verstärken. Der ukrainische Präsident Selenski zeigt sich davon wenig beeindruckt.

Russland will für seine sogenannte Sonderoperation in der Ukraine am 21. September 300’000 Reservisten mobilisieren.

Putin will 300’000 Reservisten sofort einziehen lassen, um die russischen Streitkräfte bei ihrem Einsatz in der Ukraine zu verstärken.

Nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zeigt die angekündigte Teilmobilisierung in Russland , dass Moskau Probleme mit seinem Militärpersonal hat. «Wir wissen bereits, dass sie Kadetten mobilisiert haben, Jungs, die nicht kämpfen konnten. Diese Kadetten sind gefallen. Sie konnten nicht einmal ihre Ausbildung beenden», sagte Selenski im Interview der « Bild ». Sie seien in die Ukraine gekommen, um zu sterben.

«Wir werden Schritt für Schritt nach unseren Plänen handeln»

Der Kremlchef hatte zuvor in einer Fernsehansprache am Mittwochmorgen eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Diese sollte noch am selben Tag beginnen. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu nannte 300’000 Reservisten, die für Kämpfe mobilisiert werden sollen. Eingesetzt werden sollen demnach Menschen mit Kampferfahrung. In Russland gebe es 25 Millionen Reservisten.