Annexion ukrainischer Gebiete: «Putin will einen Teilerfolg vorweisen»

Am Freitag war es so weit – Putin feierte in einer Zeremonie die vermeintliche «Wiedervereinigung» ukrainischer Gebiete mit der Russischen Föderation. Konkret wurden die vier ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischja und Cherson annektiert. Die Osteuropa-Historikerin Cécile Druey schätzt ein.