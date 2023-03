Atomwaffen in Belarus: «Putin will vom Versagen der Armee ablenken»

Russlands Präsident Wladimir Putin will Nuklearwaffen in Belarus stationieren.

Russlands Präsident Wladimir Putin will taktische Nuklearwaffen in Belarus stationieren. Das vermeldete die russische Nachrichtenagentur Tass am Samstag. Was will Putin damit erreichen? Und wächst dadurch die Gefahr eines Atomkriegs? Experten ordnen ein.