Frankreichs Präsident Macron : «Putin will seine Ziele in der Ukraine um jeden Preis erreichen»

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntag erneut mit Wladimir Putin telefoniert. Dieser sei offenbar gewillt, den Krieg in der Ukraine mit allen Mitteln für sich zu entscheiden.

Putin soll laut des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bereit sein, seine Ziele in der Ukraine «um jeden Preis zu erreichen».

Ein verunstaltetes Wandbild des russischen Präsidenten Putin in Belgrad. Oberhalb des Wortes «Bruder» (in grau) hat jemand mit roter Farbe «Mörder» geschrieben.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron fest entschlossen, seine Ziele im Ukraine-Krieg zu erreichen . Er werde sich «entweder durch Verhandlungen oder durch Krieg» durchsetzen, habe Putin Macron in einem Telefongespräch am Sonntag versichert, erklärte der Elysée-Palast. Er habe es dabei nicht auf Zivilisten abgesehen und wolle auch keine Atomkraftwerke angreifen, sagte der russische Präsident demnach.

Macron habe in dem Telefonat seine «ernste Besorgnis» über die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen geäussert, erklärte Paris. Es müssten «unbedingt konkrete Massnahmen ergriffen werden, um darauf zu reagieren». Am Freitag war bei einem Russland zugeschriebenen Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja ein Brand entstanden, was grosse Sorgen vor einer nuklearen Katastrophe ausgelöst hatte. Moskau machte ukrainische «Saboteure» für den Angriff verantwortlich.