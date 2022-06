EU-Beitrittsgesuch der Ukraine: «Putin wird andere Länder notfalls mit Waffengewalt an sich binden»

Auf die Frage, ob eine Anbindung der Ukraine an die EU Russland provozieren könnte, sagt Sicherheitsexperte Marcel Berni: «Putin könnte darin eine noch grössere Gefahr für Russland sehen und versuchen, andere Länder im russischen Umfeld noch näher an sich zu binden – notfalls mit Waffengewalt.»

Ursula von der Leyen befürwortet den raschen Beitrittskandidaten-Status der Ukraine: die Kommissonspräsidentin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski am 11. Juni in Kiew.

Die Ukraine müsse sofort Beitrittskandidat werden, forderte Präsident Wolodimir Selenski damals. Doch so schnell geht es nicht. Die EU-Länder beauftragten die Kommission, eine Empfehlung abzugeben. Am Freitag, 17. Juni, ist es so weit. Tags zuvor sprachen sich die Präsidenten von Frankreich, Deutschland, Italien und Rumänien für einen «sofortigen» EU-Kandidatenstatus der Ukraine aus. Alle vier würden das unterstützen, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag in Kiew.