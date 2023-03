Russland: Ärztin von Putin starb vor Enthüllung in der Schweiz

Gemäss einem Bericht von Investigativjournalisten war Natalia Thiebaud Kondratieva an der Geburt mehrerer Kinder des russischen Präsidenten Wladimir Putin beteiligt.

Nun wurde bekannt, dass sie vier Tage vor der Enthüllung in der Schweiz starb.

Erst am Dienstag identifizierten die Investigativjournalisten des unabhängigen russischen Medienunternehmens Proekt sie als «Putins Ärztin». Nun stellt sich heraus, dass Thiebaud Kondratieva am Jahrestag des Krieges in der Schweiz starb. Dem Proekt-Bericht zufolge half sie bei der Geburt von Kindern des russischen Präsidenten mit der Turnerin Alina Kabajewa. Die 63-Jährige soll bei der Entbindung das medizinische Team geleitet haben, wie die «Daily Mail» schreibt.