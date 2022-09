US-Generalleutnant Ben Hodges: «Putins Armee ist demoralisiert und der Westen liefert Ukraine weiter Waffen»

Die russische Armee ist demoralisiert, die Waffen sind grösstenteils aufgebraucht. Nun besorgt der Kreml Geschosse in Nordkorea und Drohnen im Iran. Doch US-Militäranalysten sind skeptisch, ob das noch was bringt.

1 / 5 Das ukrainische Militär hat nach Angaben der Behörden seine Gegenoffensive im Kampf gegen die angreifenden russischen Truppen erfolgreich fortgesetzt. AFP Ein Dorf nach dem anderen sei befreit worden, in einer Region seien die Angreifer bis an die russische Grenze zurückgedrängt worden, hiess es. AFP Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilte mit, seine Truppen hätten in den vergangenen Tagen mehr als 20 Ortschaften befreit. AFP

Darum gehts Nach dem Rückzug russischer Truppen feiern die Ukrainer in den befreiten Gebieten im Osten des Landes ihren Zwischenerfolg.

Präsident Wolodimir Selenski wird weiterhin Waffen aus dem Westen erhalten.

Russland hingegen Munition aus Nordkorea und Drohnen aus dem Iran.

Die ukrainische Armee hat seit Anfang September mehr als 6000 Quadratkilometer Land von den russischen Besatzern zurückerobert – damit sei der Krieg für Russland «an einem kritischen Punkt» angelangt, lautet die Meinung von Generalleutnant Ben Hodges, ehemaliger Befehlshaber der US-Armee in Europa, der in der «Washington Post» eine Analyse des militärischen Konflikts macht.

Während Russland sich in einem Moment befinde, in dem eine angreifende Streitkraft nicht mehr weiterkommen kann, beobachte man bei den ukrainischen Streitkräften «den Höhepunkt von ein paar Monaten harter Arbeit, Planung und Vorbereitung». Die Ukraine habe es geschafft, «die russische Logistik durcheinander zu bringen, Kommandoposten zu zerstören, ihre Artillerie- und Munitionsvorräte zu vernichten und sie so zu schwächen, dass sie für einen Gegenangriff anfällig sind», so Hodges.

Waffen aus dem Westen für die Ukraine, Drohnen aus Iran für Russland

Präsident Wolodimir Selenski forderte vor einigen Tagen vom Ausland eine schnellere Lieferung von Luftabwehrwaffen. Seinem Land war es dank von westlichen Verbündeten gelieferter Raketensysteme mit grösserer Reichweite gelungen, dutzende russische Munitionsdepots hinter der Front ins Visier zu nehmen. «Die westlichen Partner der Ukraine werden weiterhin Waffen schicken und Kiew mit Geheimdienst-Informationen unterstützen», ist sich Generalleutnant Hodges sicher.

Doch Russland muss sich ebenfalls für den Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Rüstungsgütern versorgen. Der rasche Zusammenbruch der russischen Front um Charkiw spiegele «die strukturellen Probleme und die niedrige Moral des überforderten und erschöpften russischen Militärs» wider, erklärt Michael Kofman, ein bei der Forschungsgruppe CNA angestellter Militäranalyst, gegenüber der «Washington Post».

«Es läuft an dieser Front für Russland nicht gut»

Nach Geheimdiensterkenntnissen des Pentagons will der Kreml nun Geschosse aus Nordkorea im grossen Stil kaufen. Den USA lägen Informationen vor, wonach Moskau insbesondere mit der Bitte um Munition an Pyongyang herangetreten sei, sagte Pat Ryder, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Dies mache die Lage deutlich, in der sich Russland im Hinblick auf seine Logistik und Versorgungskapazitäten im Ukraine-Krieg wiederfinde. «Wir schätzen, dass es an dieser Front für Russland nicht gut läuft.»

Russland beziehe mit Sicherheit auch Waffen aus dem Iran, meldete der britische Geheimdienst. So soll Moskau in der Ukraine bereits iranische Kampfdrohnen eingesetzt haben. Am Dienstag teilte die Ukraine mit, im Zuge ihrer erfolgreichen Gegenoffensive in der Nähe der Stadt Kupjansk eine unbemannte Drohne des Typs Shahed-136 niedergeschossen zu haben. US-Generalleutnant Hodges ist skeptisch: «Iranische Drohnen werden keinen Schaden anrichten können.»

«Maximale Mobilisierung von Kräften und Ressourcen erforderlich»

Inzwischen äussern selbst kriegsbefürwortende Menschen in Russland Kritik an die Art und Weise, wie Wladimir Putin die Krise an der Kriegsfront behandelt. In einer Parlament-Stitzung ärgerte sich Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei «Gerechtes Russland», über die üppigen Feierlichkeiten anlässlich des 875. Geburtstags der Stadt Moskau am Wochenende. «Es ist Zeit für eine umfassende Mobilisierung! Aber nicht eine militärische, sondern eine Mobilisierung in unseren Köpfen», sagte Mironow. «Es kann nicht sein, dass es einen Krieg gibt und das ganze Land tanzt und sich amüsiert. Es reicht! Nur die Wahrheit und eine ehrliche Einschätzung der Geschehnisse werden uns zum Sieg verhelfen.»

Auch der langjährige Vorsitzende der Kommunistischen Partei Russlands, Gennadi Sjuganow, sagte, Russlands Engagement in der Ukraine könne nicht länger als «Militärische Spezialoperation» bezeichnet werden. «In den vergangenen zwei Monaten hat sich die Spezialoperation in der Ukraine und im Donbass in einen Krieg verwandelt. Jeder Krieg erfordert eine Reaktion. Zuallererst ist eine maximale Mobilisierung von Kräften und Ressourcen erforderlich», sagte Sjuganow.

Doch selbst wenn Russland das politische Risiko einer allgemeinen Mobilisierung eingehen würde, würde es Monate dauern, neue Soldaten auszubilden und auszurüsten. «Ich habe einige Zweifel, ob das System zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt einem Mobilisierungsbefehl nachkommen kann», sagt Dara Massicot, Militäranalystin bei der Rand Group, einem Think Tank, der US-Streitkräfte beratet.