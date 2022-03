Strategiewechsel? : Bläst Putin zum Rückzug? Russische Armee soll sich auf Donbass fokussieren

Russlands stellvertretender Generalstabschef Sergej Rudskoj sagte, die ersten Ziele seien erreicht. Nun wolle man sich auf die Donbass konzentrieren.

In der ostukrainischen Region Donbass hatten prorussische Separatisten im Jahr 2014 die «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk ausgerufen. Im Bild: Soldaten der prorussischen Miliz vor der Filiale der Oschad-Bank in Stanytsia Luhanska in der Region Luhansk.

Laut dem stellvertretende Generalstabschef Sergej Rudskoj sind die ersten in der Ukraine gesetzten Ziele erreicht und die ukrainischen Kampfeinheiten in bedeutendem Umfang reduziert worden. (Archivbild 2016)

Die russische Armee will sich nach offiziellen Angaben bei ihrem Vorgehen in der Ukraine künftig auf die «Befreiung» der Donbass-Region im Osten des Landes konzentrieren.

Die russische Armee will sich nach offiziellen Angaben bei ihrem Vorgehen in der Ukraine künftig auf die «Befreiung» der Donbass-Region im Osten des Landes konzentrieren. Die ersten bei dem militärischen «Sondereinsatz» in der Ukraine gesetzten Ziele seien erreicht und die «ukrainischen Kampfeinheiten in bedeutendem Umfang reduziert worden», sagte der stellvertretende Generalstabschef Sergej Rudskoj am Freitag. Damit könne die Armee künftig «den Grossteil ihrer Anstrengungen auf das Hauptziel richten: Die Befreiung des Donbass».