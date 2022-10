Ramsan Kadyrow : Putins Bluthund fordert die «Auslöschung» ukrainischer Städte

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat die Militärführung in Moskau einmal mehr zu einem härteren Kurs in der Ukraine aufgerufen. Wenn die Ukrainer Ziele in den russischen Grenzregionen Kursk und Belgorod angriffen, müsse Russland mit voller Wucht zurückschlagen, forderte Kadyrow am Dienstag auf Telegram. «Unsere Reaktion war bisher zu schwach. Wenn ein Geschoss in unsere Region fliegt, müssen ganze Städte ausgelöscht werden, damit sie niemals mehr denken, sie könnten in unsere Richtung schiessen.» Die Ukraine hat Angriffe auf Ziele in Russland bislang nicht eingeräumt.