Tschetschenien: «Putins Bluthund» kündigt Rücktritt an – das könnte sein Nachfolger werden

Ramsan Kadyrow, Anführer der russischen Region Tschetschenien, erklärte am Samstag in einer Telegram-Nachricht, dass er eine «lange Pause auf unbestimmte Zeit» von seinem Amt nehmen wolle. «Ich habe gemerkt, dass ich schon sehr lange auf meinem Posten sitze», sagte er in einem Video. «Ich denke, meine Zeit ist gekommen.» Die Botschaft löst nun darüber Spekulationen aus, ob Kadyrow ernsthaft beabsichtige, zurückzutreten.



In der Vergangenheit hatte er sich in ähnlicher Weise geäussert, blieb dann aber auf seinem Posten. Ivan Klyszcz, Kaukasus-Experte am Johan Skytte Institute of Political Studies in Estland, ist skeptisch. Solche Aussagen kämen in der Regel, «wenn er etwas von Putin will», meint der Experte. Auch Anton Barbashin vom Portal «Riddle Russia» nannte den Zeitpunkt «merkwürdig». Mit seiner Ankündigung würde Kadyrow der allgemeinen Stimmung in Russland widersprechen, so der Journalist.