Propaganda-Fail? – «Putins Bluthund» soll in der Ukraine sein – posiert aber vor russischer Tankstelle

Laut russischen Medien unterstützt der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow seine Truppen an der Front. Ein Bild in einer pro-russischen Telegram-Gruppe zeigt ihn nun aber vor einer russischen Tankstelle.

1 / 6 Kadyrow, der mitten im Kriegsgebiet einen ruhigen Moment zum Gebet findet, bevor er seine Truppen wieder in den Kampf führt: Diese Botschaft soll durch das Bild wohl vermittelt werden. Telegram/rustroyka1945 Die Aufschrift «Pulsar» auf der Tanksäule lässt jedoch auf den Ölkonzern Rosneft schliessen, der die Markenrechte dafür besitzt. AFP Zwar hatte Rosneft in der Vergangenheit auch Tankstellen in der Ukraine, verkaufte diese Standorte 2018 aber an das Schweizer Unternehmen Glusco. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Ramsan Kadyrow, auch als «Putins Bluthund» bekannt, soll sich derzeit in Mariupol aufhalten.

Ein aktuelles Bild zeigt den Machthaber von Tschetschenien aber vor einer russischen Tankstelle.

Erst kürzlich wurde Kadyrow von Putin zum Generalleutnant befördert.

Ramsan Kadyrow ist spätestens seit dem Beginn der russischen Invasion als «Putins Bluthund» berühmt-berüchtigt geworden. Der tschetschenische Machthaber entsandte bereits kurz nach Kriegsbeginn seine private Milizarmee in die Ukraine, um die russischen Truppen zu unterstützen. Jetzt soll Kadyrow gar in der schwer umkämpften Stadt Mariupol sein, um dort den Kampfgeist seiner Truppen zu stärken. Dies sagte der tschetschenische Minister Achmed Dudajew am Montag gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur «Ria Nowosti».

Ob sich der 45-Jährige aber tatsächlich mitten im Kriegsgebiet befindet, ist fraglich. So zeigt ein Bild, das am Montagabend in einer russischen Telegram-Gruppe mit 50’000 Mitgliedern geteilt wurde, wie Kadyrow vor einer Tankstelle betet, neben ihm steht ein leichtes Maschinengewehr. Die Bildunterschrift lautet «Kadyrow betet an einer Tankstelle mit einem Maschinengewehr. Gute Nacht». Besonders interessant dürfte aber die Tanksäule im Hintergrund sein: Darauf ist das Wort Pulsar zu lesen, eine Marke des russischen Ölriesen Rosneft.

Mercedes statt Schützenpanzer

Zwar agiert und agierte diese in einzelnen Marktbereichen auch in der Ukraine – wie «Ukrinform» aber 2018 berichtete, verkaufte Rosneft damals alle 141 Tankstellen in der Ukraine an die Schweizer Firma Glusco Energy SA. Dass die Tankstelle auf dem Bild also bei Mariupol stehen soll, ist eher unwahrscheinlich. Ebenso irritiert die Mercedes-Limousine ohne Nummernschild, die im Hintergrund zu sehen ist: Nicht das ideale Gefährt, um sich in einer umkämpften Stadt fortzubewegen und vor Raketen und Kugeln zu schützen.

Ob sich der Tschetschenen-Anführer also tatsächlich im Kriegsgebiet befindet, ist höchst fraglich. Ramsan Kadyrow wurde erst kürzlich vom Kreml-Chef Putin in den Rang eines Generalleutnants befördert und hat damit den Rang eines Zwei-Sterne-Generals. Eine Erklärung für die Inszenierung wären die beträchtlichen Verluste in den höheren Rängen der russischen Armee: Seit Beginn der Ukraine-Invasion hat das Land laut ukrainischen Angaben innert einem Monat bereits sieben Generäle verloren.