Kadyrow : «Putins Bluthund» in Uniform von Louis Vuitton

Darauf reagierte Ramzan Kadyrow und bot an, die Wagner-Gruppe in Bachmut abzulösen.

Yewgeni Prigoschin prangerte in einem Wutvideo an, dass seine Söldner sterben müssen, weil es zu wenig Munition gibt.

Kadyrow überraschte dann auch noch mit seiner Kleiderwahl, die er in seinem Telegramkanal zur Schau stellte. Der Tschetschenenführer trug eine spezielle Militäruniform. Bei genauerem Hinschauen sieht man, dass es eine Jacke vom Luxuslabel Louis Vuitton ist. Das zum Konzern LVMH gehörende Luxus-Label gibt auf seiner Webseite keinen Preis für die Militärjacke an, andernorts ist sie für etwas über 5000 Franken erhältlich.

Nun soll Prigoschin jedoch Munitionszusagen bekommen haben. Die Armee habe ihm in der Nacht einen Kampfbefehl erteilt und versprochen, «uns sämtliche Munition und Waffen zu geben, die wir brauchen, um den Einsatz fortzusetzen», sagte der Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner in einer am Sonntag verbreiteten Audiobotschaft.

Prigoschin setzt auf General Surowikin

Am Sonntag sagte Prigoschin schliesslich, künftig werde der russische Armeegeneral Sergej Surowikin, ein Stellvertreter des von ihm kritisierten Generalstabschefs Gerassimow, den Einsatz der Wagner-Söldner in der Ukraine beaufsichtigen. «Er ist der einzige dekorierte General, der weiss, wie man kämpft», so Prigoschin in einem erneuten Seitenhieb auf die russische Armeeführung. Surowikin war im Oktober zum Militärkommandeur für die Ukraine ernannt worden. Drei Monate später wurde er durch Gerassimow abgelöst.