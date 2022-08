Spital auf Sardinien: Putins Ex-Vertrauter soll am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt sein

Nachdem die Nachricht bekannt wurde, entbrannten in sozialen Netzwerken sofort Spekulationen darüber, ob Tschubais möglicherweise vergiftet worden sein könnte. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle von vergifteten Putin-Gegnern.

Putins Ex-Vertrauter Anatoli Tschubais liegt schwerkrank in einem Spital in Olbia.

Er war jahrelang Wladimir Putins rechte Hand gewesen, doch mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts kehrte er Moskau den Rücken – jetzt liegt der ehemalige Kreml-Sonderbeauftragte Anatoli Tschubais auf der Intensivstation des Spitals Mater Olbia auf der italienischen Ferieninsel Sardinien. Der 67-Jährige war am Sonntag in einem schlechten Gesundheitszustand zum Notfall gebracht worden, seine Arme und Beine waren plötzlich erlahmt.

Angesichts dieser Symptome entbrannten in sozialen Netzwerken sofort Spekulationen darüber, ob Tschubais möglicherweise vergiftet worden sein könnte. Die «Repubblica» schrieb, die italienische Polizei ginge einem Vergiftungsverdacht nach, nachdem die Ehefrau des zurückgetretenen Kreml-Beamten die Behörden alarmiert hatte. Experten und Expertinnen in Chemie-Schutzanzügen untersuchten das Zimmer eines Resorts an der Costa Smeralda, in dem sich das Paar zuletzt aufgehalten hatte.