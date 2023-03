Nawalny-Vertrauter: «Wladimir Putins Fall wird kommen»

2015 erhielt er in Grossbritannien Asyl. Er ist Exekutivdirektor und Stellvertreter von Alexei Nawalny und in dessen «Stiftung für Korruptionsbekämpfung».

Seit 2009 betreibt Alexej Nawalny einen Blog, in dem er sich gegen die russischen Machthaber und den Kreml äussert. Am 20. August 2020 kostete ihn das fast das Leben: Nawalny wurde mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet, mutmasslich von russischen Geheimdiensten.

Die Schweiz blockiert nach wie vor Waffenlieferungen in die Ukraine. Was halten Sie davon?

Ich verstehe, dass Politiker in erster Linie ihren Wählern treu sind. Die europäische Einigkeit bei Kriegsausbruch hat mich positiv überrascht. Was der Schweiz aber noch nicht restlos klar zu sein scheint: Militärhilfe für die Ukraine ist keine Charity. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen stellvertretend für alle.

Sie kämpfen schon lange gegen Putin und Oligarchen. Welche Rolle spielte die Schweiz dabei?

Was passiert, wenn Russland gewinnt?

Dann bezahlen wir alle dafür. Schon jetzt hat Putins Krieg die Welt Hunderte Milliarden gekostet – etwa in Form von höheren Energie- und Lebensmittelpreisen oder globalen Rüstungsausgaben. Klar ist auch: Wenn Putin nicht gestoppt wird, wird er wieder angreifen. Das liegt in der Natur seines Regimes. Das zeigte sich in Georgien, bei der Annexion der Krim, verschiedenen Cyberattacken und in politischen Morden.