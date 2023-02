Wladimir Putins Füsse zittern: neue Parkinson-Spekulationen

Am Freitag hat Wladimir Putin seinen belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko in der russischen Stadt Novo-Ogaryovo getroffen. Während es bei den Gesprächen offiziell um die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden sanktionierten Länder ging, sorgten Putins Füsse, oder genauer, seine Fussbewegungen für mehr Aufsehen. Wie offizielle Bilder des Kremls zeigen, konnte er sie kaum still halten.