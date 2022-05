Russland-Experte Grosew : «Putins Gefolgsleute würden einen Atomangriff-Befehl einfach ignorieren»

Der Investigativ-Journalist Christo Grosew vermutet, dass die Gerüchte um eine schwere Krankheit von Kreml-Chef Putin ein Faktor seien, warum ihm sein innerster Zirkel bei einem Atomangriff-Befehl nicht folgen würde. Weniger optimistisch äussert sich der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow.

In diesem Glauben würde sein innerer Zirkel nicht riskieren wollen, vor ein internationales Kriegsgericht gestellt zu werden, vermutet Grosew weiter. Kreml-Chef Putin versetzte Moskaus Nuklearstreitkräfte kurz nach Beginn seiner Invasion in der Ukraine am 24. Februar in höchste Alarmbereitschaft und weckte damit Befürchtungen, dass er Atomwaffen einsetzen könnte, sollte sich der Krieg in der Ukraine weiter gegen ihn wenden. Und angesichts der zunehmenden Unterstützung des Westens für die Ukraine hat der Kreml regelmässig Drohungen ausgesprochen, die auf die Bereitschaft schliessen lassen, Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen.