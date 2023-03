Nawalny-Vertrauter: «Putins Geheimdienste können überall Attentate verüben»

1 / 8 Wladimir Lwowitsch Aschurkow (*15. Februar 1972 in Moskau) ist russischer Bankier und Oppositionspolitiker. 2015 erhielt er in Grossbritannien Asyl. Er ist Exekutivdirektor und Stellvertreter von Alexei Nawalny und in dessen «Stiftung für Korruptionsbekämpfung» tätig. 20min/Janina Schenker Der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny sitzt eine zweieinhalbjährige Strafe in einem Straflager ab. imago images/ZUMA Wire Seine Verbündeten werfen Moskau vor, Nawalny im Gefängnis seelisch zu foltern. Instagram / navalny

Darum gehts Alexei Nawalny sitzt in Russland in Haft, zuvor war bereits ein Giftanschlag auf den Kremlkritiker verübt worden.

Sein langjähriger Vertrauter Wladimir Aschurkow lebt seit 2014 im Exil.

Im zweiten Teil des Interviews spricht Aschurkow über das Schicksal von Nawalny und die Angst vor russischen Geheimdiensten.

«Putins Fall wird kommen. Die Frage ist nur, wann. Ich tippe auf zwei bis drei Jahre.» Das sagt Wladimir Aschurkow, ein russischer Bankier und Oppositioneller. Seit 2009 bekämpft er gemeinsam mit Alexei Nawalny Korruption im eigenen Land. Nawalny wurde 2019 mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet, das Gift wurde ihm mutmasslich vom russischen Geheimdienst über seine Unterhosen verabreicht. Er erholte sich, flog zurück nach Moskau und wurde verhaftet. Seither sitzt er in Haft.

Im ersten Teil des Interviews sprach Aschurkow über blockierte Waffenlieferungen in die Ukraine, die unrühmliche Rolle der Schweiz im Kampf gegen Korruption und den Krieg in der Ukraine.

Sprechen wir über Alexei Nawalny. Wie geht es ihm?

Er sitzt immer noch in einem russischen Gefängnis. Über zwei Jahre lang wurde er psychologisch gefoltert, er sitzt fast nur in Einzelhaft. Sein Anwalt kann zwar Kontakt zu ihm haben, doch sämtliche Korrespondenz ins und aus dem Gefängnis wird gelesen und zensiert. Doch seine Moral ist ungebrochen.

Wird er jemals aus dem Gefängnis kommen?

Sicher nicht, solange Putin an der Macht ist.

Nach dem Giftanschlag war er in Sicherheit. Er wusste, was ihn in Russland erwarten würde. Weshalb ist er zurückgekehrt?

Seine hohen moralischen Ansprüche liessen nicht zu, dass er abhaut. Alexei ist ein Vorbild für Hunderttausende. Er will zeigen, dass es möglich ist, sich dem korrupten russischen System zu stellen, ohne daran zu zerbrechen.

Ihre Stiftung bekämpft Putin seit Jahren von innen heraus. Funktioniert das?

Es ist nicht einfach. In Russland gibt es keine freien Medien, keine repräsentative Politik, kein funktionierendes Justizsystem. Doch sein politisches System wird immer fragiler, ein Untergang wird wahrscheinlicher. Die politische Elite sieht, wie ihr Reichtum schmilzt, und sie können nicht mehr um die ganze Welt fliegen und ihren Jetset-Lifestyle geniessen.

Sie selbst waren erfolgreicher Portfoliomanager in Russland. Wieso haben Sie sich entschieden, gegen ein System zu kämpfen, das Sie unterstützte?

Ich habe 2009 angefangen, Alexeis Blog zu lesen. Ich war schon immer interessiert an Politik, war aber nie Teil der Regierung oder von Staatskonzernen. Schon damals sprachen viele über die Korruption in Russland. Doch Alexei sprach nicht nur darüber, er wollte etwas verändern – auch wenn das hiess, gegen die mächtigsten Organisationen im Land vorzugehen. Mir gefielen auch sein Humor und seine Selbstironie. Also schrieb ich ihm und bot ihm Hilfe bei Finanzthemen an. Erfahrung hatte ich in diesem Bereich genug.

Hat sich das gelohnt?

Ich musste meinen Job aufgeben und 2014 Russland verlassen. Natürlich gibt es auch Sicherheitsrisiken, das hat der Giftanschlag auf Alexei der ganzen Welt gezeigt. Doch ich bereue keine Sekunde, was ich getan habe.

Fürchten Sie um Ihr Leben?

Es ist bekannt, dass die russischen Geheimdienste in der Lage sind, überall auf der Welt tödliche Attentate durchzuführen. Ganz sicher fühlen kann ich mich nirgends. Doch ich treffe gewisse Sicherheitsvorkehrungen.

Welche?

Darüber möchte ich lieber nicht sprechen.

Ein politischer Sieg der Opposition scheint in Russland derzeit unmöglich. Was kann Ihre Stiftung denn überhaupt tun?

Unser Ziel ist es, die am besten organisierte und stärkste politische Kraft im Land zu werden. Wir haben weltweit 20 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützer. 130 erfahrene Menschen bilden den aktiven Kern. Unser Ziel ist klar: Sobald Putin wankt, sobald eine Revolution möglich scheint, werden wir bereit sein. Allen voran unser charismatischer Anführer, Alexei Nawalny.